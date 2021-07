LIVE - Bayern Monaco - Napoli: Zedadka e Elmas titolari! Nel Bayern c'è Lewandowski

Amichevole di lusso per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri sono ospiti del Bayern Monaco che così come la squadra partenopea non è al completo. Calcio d'inizio fissato per le ore 16:30. Spalletti lancia Zedadka dal primo minuto, a centrocampo spazio a Elmas.

Il Bayern Monaco pur non avendo i titolarissimi a disposizione non rinuncia a Lewandowski che partirà titolare per quest'amichevole.

SEGUI QUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BAYERN MONACO: Ulreich; Upamecano, Pavard, Gnabry, Goretzka, Lewandowski, Sané, Coman, Nianzou, Musiala, Stanisic.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen

Il Bayern Monaco ha comunicato che i biglietti messi a disposizione sono esauriti. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid, la partita si svolgerà dinanzi a 10.000 spettatori (tutti vaccinati) che si sono già assicurati il biglietto per l'ultimo test prima dell'esordio venerdì in Coppa di Germania.