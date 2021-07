Pronte quattro cessioni, per due manca solo l'ufficialità, le altre sono in dirittura d'arrivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si sta attivando soprattutto in uscita, per poi poter dedicarsi al mercato in entrata.

I giorni passati sono stati fondamentali per concludere la doppia operazione con il Pordenone, in Serie B, riguardante Ciciretti, a titolo definitivo, e Folorunsho, in prestito. I due calciatori si uniranno presto al club neroverde.

In stato avanzato le trattative riguardanti altri due azzurri, Luperto e Contini, il primo sempre più vicino all'Empoli, il secondo al Crotone.