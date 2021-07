Valdifiori: "Ho sentito alcuni giocatori del Napoli, ecco che mi hanno detto"

Mirko Valdifiori, centrocampista del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Demme è molto importante per il Napoli, con caratteristiche uniche. E' importante partire bene perchè ci saranno anche tanti impegni, avere tante soluzioni potrebbe essere importante per Spalletti. Poi deciderà la società se sostituirlo oppure no.

Zielinski? Credo preferisca giocare dietro la punta perchè si può esaltare. Lobotka? E' grintoso e gioca bene con la palla. Per essere al Napoli è un grande giocatore. Spalletti ha comunque l'esperienza giusta per sopperire all'assenza di Demme.

Ho sentito Petagna, Mario Rui e diversi miei ex compagni al Napoli che mi hanno detto che stanno lavorando bene e che si vede subito l'impronta di Spalletti.

Jorginho Pallone d'Oro? Per quello che ha vinto lo meriterebbe, potrebbe contenderglielo solo Messi. Insigne? Per come lo conosco credo che voglia restare a vita a Napoli".