Corte dell'Udinese per Ounas, ma il Napoli vuole monetizzare: la proposta

Un buon pre-campionato quello di Adam Ounas che ha messo in luce le sue qualità ponendo l'interrogativo al Napoli se sarebbe giusto trattenerlo in maglia azzurra o sacrificarlo cedendolo. Ma in attesa di una decisione l'esterno algerino ammira anche la corte dell'Udinese, alla ricerca di rinforzi in attacco.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero starebbe provando a trovare un accordo con la società di De Laurentiis per il prestito con diritto di riscatto. Il patron azzurro, però, vorrebbe fare cassa e difficilmente accetterà la formula proposta dall'Udinese.