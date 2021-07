Il Torino legato al rinnovo di Belotti, si guarda in casa Napoli per il sostituto

Nel calciomercato in corso tengono banco le questioni dei rinnovi contrattuali. Di fatto i club, prima che guardare altrove preferiscono blindare i calciatori chiave, vedi Lorenzo Insigne. Non solo a Napoli, anche a Torino (sponda granata) tiene banco la questione legata al rinnovo di Andrea Belotti, in scadenza nel 2022.

Il neo-campione d'Europa, capitano dei granata, starebbe guardandosi intorno. È da qualche anno che sembra essere arrivato l'occasione per il salto in una grande squadra, eppure il Gallo resta puntualmente al Torino. Come riporta Tuttomercatoweb, questa volta la scadenza del contratto preoccupa la dirigenza granata che si guarda intorno e tra le fila del Napoli. Infatti il club torinese avrebbe pensato all'acquisto di Andrea Petagna nel caso di addio di Belotti.

Tuttavia il Napoli non vuole privarsi dell'attaccante italiano ma necessita di operazioni in uscita e a fronte della giusta offerta potrebbe lasciar partire il centravanti.