Sorpresa Kaio Jorge, non va neanche al Milan: vicino ad un altro club di Serie A!

Soluzione a sorpresa per Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano del Santos è stato a lungo seguito dal Napoli, che poi ha preferito non affondare il colpo. Il calciatore si è così avvicinato al Milan, ma nelle ultime ore pare che un altro club sia riuscito a superare la concorrenza.

Infatti, come riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Santos in queste ore per portare a Torino Kaio Jorge. L'operazione è in via di definizione e poi il brasiliano sarà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.