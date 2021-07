Ounas al passo d'addio: tre club interessati, c'è anche il Marsiglia

Il futuro di Adam Ounas sembra sempre più lontano da Napoli. Sono due le squadre italiane interessate all'esterno algerino: Torino e Venezia. Il calciatore ex Bordeaux ha mercato anche all'estero, in particolare in Francia, dove è cresciuto calcisticamente.

Su di lui c'è infatti il Marsiglia, che ha effettuato i primi sondaggi per comprendere la fattibilità dell'affare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La scorsa stagione Ounas, di proprietà del Napoli, ha giocato in prestito con le maglie di Cagliari e Crotone, totalizzando 4 gol e 5 assist in 25 presenze complessive (fonte: transfermarkt.it).