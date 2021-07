Alvino: "I tifosi hanno apprezzato la serata di ieri, l'unica nota stonata è che qualcuno ha dimenticato il ringraziamento agli assenti"

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"I tifosi hanno apprezzato molto l'abbraccio di ieri sera, l'unica nota stonata è che qualcuno ha dimenticato di salutare gli assenti. Quello che fatto ieri il Napoli è coraggioso e miracoloso visto quello che stiamo vivendo".

"Spalletti non è un ruffiano, non è un aziendalista, non fa sviolinate, è un uomo onesto al di sopra di ogni sospetto. Bisogna credergli quando dice che il miglior acquisto sarà il ritorno dei tifosi al Maradona".