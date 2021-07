Spalletti non vuole lasciar andare Koulibaly ma il PSG continua il pressing per lui: la valutazione del Napoli

Luciano Spalletti si è espresso anche nella conferenza stampa serale di Dimaro del 21 luglio sulla possibile uscita di Kalidou Koulibaly e ha fatto capire cosa ne pensa di questa possibilità: "M'incateno". Insomma, non se ne parla. Eppure il Napoli può aver bisogno di cedere almeno un pezzo pregiato della sua rosa e proprio Koulibaly continua a essere nelle mire del PSG. Ecco perché la sua uscita non è totalmente da escludere.

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, inoltre, ha fatto sapere che il club parigino è in contatto con l'entourage del difensore senegalese, che ha comunque un contratto in scadenza tra due stagioni col Napoli. Il presidente De Laurentiis, ad ogni modo, ha fissato il prezzo per lui e per una cifra al di sotto di essa Spalletti potrà stare tranquillo e senza catene: 60 milioni di euro. Senza addio, tra l'altro, Koulibaly potrebbe probabilmente rinnovare il suo contratto con spalmatura dell'attuale ingaggio da 6 milioni a stagione.