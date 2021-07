Piace al Napoli ma il Sassuolo ha appena blindato ancor di più Jeremie Boga: la novità

Il Sassuolo è ricco di gioielli in rosa, desiderati in tutta la Serie A e non solo. Al Napoli da parecchio tempo interessa l'esterno offensivo francese Jeremie Boga, che già la scorsa estate è sembrato molto vicino al vestire la maglia azzurra. Arrivano però le ultime sul suo conto, che non decretano per forza una permanenza in Emilia-Romagna ma portano a pensare comunque ad una prosecuzione del rapporto col suo club.

#Sassuolo have used the unilateral option to extend Jeremie #Boga’s contract until 2023. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2021

Come ha informato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Sassuolo ha usato l'opzione unilaterale di estensione del contratto di Jeremie Boga fino al 2023". Mossa per poter vendere subito a prezzo pieno il calciatore o per allungare i discorsi per un rinnovo? Solo il tempo potrà dire di più.