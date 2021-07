"In Nazionale al posto di Bernardeschi?", Politano risponde a un tifoso del Napoli!

Nel corso dell'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi azzurri, è arrivata una domanda "scomoda" per Politano riguardo la non convocazione in Nazionale.

Il tifoso che ha fatto la domanda: "Più deluso per la mancata convocazione o per la mancata qualificazione Champions del Napoli?", dopo aver ricevuto la risposta, ha affermato: "Meritavi la convocazione, i rigori li tiri meglio tu di Bernardeschi". Subito pronta la risposta di Politano che ha difeso il giocatore della Juventus: "Non è vero, ha segnato due rigori ed è stato bravissimo". A quel punto, il tifoso partenopeo ha concluso il siparietto con un "Non fare il politico".