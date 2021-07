Giorno 6 di ritiro in quel di Dimaro. Dopo l'allenamento mattutino, in cui il Napoli ha puntato sulla tattica e su lavori forza, Victor Osimhen e Kevin Malcuit sono stati intrattenuti in campo da Luciano Spalletti e il suo staff.

Il primo ha fatto esercizi di tecnica, con la supervisione dell'allenatore azzurro in persona, mentre il secondo ha parlato con lo staff tecnico partenopeo.