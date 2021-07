Mancini ricorda sui social: "Sette giorni fa a quest'ora stava per cominciare una grande sfida"

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ripercorre i momenti che hanno portato l'Italia alla vittoria di EURO 2020 a Wembley, e lo fa con un messaggio sui propri account ufficiali sui social:

"Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte".

Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte. pic.twitter.com/Px3WmFeodZ — Roberto Mancini (@robymancio) July 18, 2021