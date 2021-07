Per Insigne un rinnovo alla "Messi": tutte le ipotesi e le proposte che potrebbe avanzare il Napoli

L'idea l'ha avuta il Barcellona per cercare di rinnovare il contratto al suo leggendario numero 10, Lionel Messi (che però non ha ancora firmato, siccome è in vacanza). Il Napoli, per risolvere una situazione molto delicata che riguarda il suo capitano e uomo-simbolo Lorenzo Insigne, potrebbe seguire le orme dei blaugrana.

Infatti, secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis potrebbe proporre a Insigne un contratto alla "Messi". Le ipotesi principali sono due: ingaggio "spalmato" sulla durata, quindi ridotto ma aggiungendo un anno in più sul contratto; si resta sui 5 milioni (mentre Insigne ne chiede di più) ma i diritti d'immagine vengono interamente ceduti al calciatore. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda dopo il termine delle ferie del 24 azzurro.