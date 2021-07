LIVE - Napoli-Bassa Anaunia, niente tv e streaming, qui la diretta testuale: la formazione ufficiale

Cari amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Bassa Anaunia, direttamente dallo stadio comunale di Carciato a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri di Luciano Spalletti sfideranno una squadra che milita nel campionato Promozione del Trentino.

Sarà poco più di una sgambata per i partenopei, con il tecnico di Certaldo che avrà l'occasione di vedere all'opera per la prima volta moltissimi elementi il cui futuro in maglia azzurra è in bilico. Di seguito la formazione ufficiale del Napoli:

Formazione Napoli Bassa Anaunia

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. All. Spalletti.

BASSA ANAUNIA (4-3-3): Iobstraibizer; Cova, Lucchinio, Iob, Pezzi; Falvo, Mallemace, Zanotti; Pedot, Dalpiaz, Formolo. All. Coslop.

Napoli Bassa Anaunia dove vederla in TV

Non sarà possibile vedere in diretta la gara tra Napoli e Bassa Anaunia ma dopo la gara potrete vedere 3 minuti di highlights sui nostri portali (Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok).

A che ora gioca il Napoli

La partita tra Napoli e Bassa Anaunia inizierà alle ore 17:30. Le squadre nel frattempo sono già in campo per il riscaldamento.