Schira sicuro: "Il Napoli lo può strappare all'Inter"

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Nicolò Schira. L'esperto di mercato ha parlato degli obiettivi in entrata del Napoli e nello specifico di un centrocampista ed un terzino sinistro. Di seguito quanto evidenziato:

"Nandez? Il club azzurro potrebbe avere la forza economica per accontentare il club sardo che chiede 35 milioni di euro. Con un'offerta da 25 milioni di euro il Napoli potrebbe portarlo a casa e strapparlo all'Inter che pure lo cerca ma non può spendere tutti questi soldi.

Lykogiannis? È sul taccuino del Napoli, il piano B è Olivera, lui forse è il piano C. La prima scelta di Spalletti resta Emerson Palmieri, è campione d'Europa ed è la priorità. Il Napoli può portarlo a casa con un prestito oneroso, o con obbligo, condizionato dai bonus o qualificazione in Champions. Il mercato è lungo ma non trovi nessuno in Europa che spenda 20 milioni per l'italo-brasiliano".