Nuova panchina per Andrea Dossena, ex terzino del Napoli: è il nuovo allenatore del Ravenna

Nuova avventura in panchina per l'ex Napoli, Andrea Dossena. Il Ravenna, militante il Serie D, ha deciso di affidare la panchina della prossima stagione all'ex terzino del Napoli. Dossena è passato dal Napoli, e tra le altre anche per l'Udinese e il Liverpool prima di finire in panchina da allenatore.

Lo scorso anno, Dossena ha allenato il Crema portandolo ai playoff di Serie D, la sua carriera da allenatore è iniziata nel 2019. Dunque adesso si legherà alla panchina dei giallorossi d'Emilia fino al giugno 2022.

Non possiamo che augurargli buona fortuna.