"Fosse per me resta al Napoli!", le parole di Spalletti su Koulibaly

Da quando è iniziato il calciomercato, ci sono poche certezze in casa Napoli. Una di queste è che, per poter risanare i conti ed eventualmente agire sul mercato, uno tra Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz dovrà essere ceduto. Intanto Spalletti ha parlato in conferenza del colosso difensivo, KK, e anche della coppia formata da lui e Manolas:

"Koulibaly? È un giocatore straordinario. Tra l'altro è un vice-capitano, come Mertens o altri".

"Fosse per me resta al Napoli, è apprezzatissimo dai compagni. Poi, allenandolo, mi sono reso conto che parla tantissimo in campo e questo lo rende ancora più prezioso. Si apprezza l'uomo e il professionista, quando rientra nello spogliatoio, gli altri lo rispettano perché si è guadagnato questa imponenza sul campo, senza dover dire nulla".

"Coppia con Manolas? Ci permette di avere la linea difensiva più alta, sono entrambi veloci. Non hanno paura dell'uno contro uno a campo aperto. Sono due carri armati, ti vengono addosso. Bisogna migliorare sulla costruzione. Oggi ne abbiamo parlato un po'.