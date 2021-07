Gianni di Marzio: "Jorginho non andava venduto neanche per 180mln, adesso ne servono due come lui"

In onda a Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio. L'attuale consulente di mercato ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli e delle soluzioni che servirebbero a mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

"Nomi che consiglieresti? Per fare un buon mercato servono determinati giocatori, non faccio nomi. Manca però un Jorginho, qualcuno da piazzare davanti alla difesa e al quale affidare la regia della squadra. Jorginho non andava ceduto neanche per 180 milioni di euro, semmai andava venduto Koulibaly. Bakayoko non ha fato tanto perché è lento e impacciato.

Fabian Ruiz? Chi prendi al suo posto se va via, vanno presi due centrocampisti titolari da piazzare davanti alla difesa di Spalletti, ne sono sicuro al 101%.

Emerson Palmieri? Il Napoli lo deve prendere, può prenderlo, chi sta aspettando? Non aspettiamo che poi arriva un'altra squadra e lo soffia al Napoli. Il Napoli non può chiedere un prestito per un campione d'Europa che ha giocato in finale. Non vorrei arrivare a leggere su un giornale per otto colonne 'la Roma ha preso Emerson', forza".