Asse di mercato Napoli-Bari: Gianluca Gaetano sulla lista dei 'galletti'

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato del futuro di Gianluca Gaetano. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli, attualmente è in ritiro con la squadra a Dimaro, sotto gli occhi di Spalletti. Nella passata stagione è stato in prestito alla Cremonese e probabilmente verrà girato di nuovo in prestito.

La voce di mercato lo accosta al Bari, un'altra proprietà 'De Laurentiis': "Il Bari si rimette in moto, ieri pomeriggio si sono ritrovati al centro Allievi della Guardia di Finanza per i primi test atletici. Tutti presenti, allenamento rigidamente individuale per il momento fino a domani, quando sarà reso noto il risultato del secondo ciclo di tamponi. Domenica la partenza per il ritiro. Nelle ultime ore sono venuti fuori i nomi di due trequartisti di talento: Gaetano, già in passato accostato al Bari e Mastour, ex enfant prodige del Milan".

Dunque potrebbe essere ancora il tempo di partire per Gianluca Gaetano, in attesa che sia pronto per la massima divisione.