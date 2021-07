A Dimaro un tifoso contesta Mario Rui: il terzino non la prende bene

A Dimaro, nel primo ritiro pre-campionato del Napoli, c'è meno entusiasmo tra i tifosi rispetto agli anni scorsi. Il motivo è chiaro, i tifosi napoletani sono ancora scottati dell'ultima di campionato e molti hanno legato al dito gli errori dei singoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi c'è stato un siparietto tra un tifoso e Mario Rui, non proprio delle parole al miele per il terzino portoghese:

"Siparietto piuttosto teso a distanza tra uno spettatore e Mario Rui: il tifoso impreca per un errore del mancino e gi urla qualcosa di no ripetibile, lui la prende male. Da notare anche un Lobotka più tirato rispetto alla stagione precedente".