Attilio Lombardo, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato a Repubblica. Il collaboratore del ct ha parlato dell'Europeo, dell'aria che si respirava in ritiro ed ha svelato il segreto della vittoria:

"Il segreto della vittoria? Semplice: Mancini. La squadra ha un'identità pazzesca e gliel'ha data il mister. Ha ricostruito con entusiasmo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, in quel momento ho capito che doveva esserci un cambio, gente che non avesse vissuto quel lutto. Ha puntato sui giovani, gente che non aveva mai giocato una partita in Europa. Nei momenti giusti ha saputo allentare tensione, prima della finale, quando nella riunione tecnica ha inserito Spinazzola tra i titolari, si è sciolto il clima teso che si respirava.

Cerco di portare buonumore? Vero, convivo con loro, come si fa tra i compagni. Ho origini della zona di Napoli e mi mettevo a cantare con Insigne, Donnarumma, Immobile. Poi si aggiungeva anche Salsano. Dopo un po', tutta la squadra non solo cantava in napoletano ma parlava anche in napoletano".