Italia-Argentina in onore di Maradona: si può giocare a Napoli, le ultime

A Radio Crc è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport della città di Napoli:

“Organizzare a Napoli una sfida tra Italia e Argentina in onore di Diego Armando Maradona sarebbe una cosa straordinaria. Sarebbe bello ospitare due nazionali vincenti, questa notizia è sempre più vicina a diventare realtà. Napoli è pronta ad ospitare questa gara.

Vorremmo aspettare per decidere la data. Lo stadio, adesso, potrebbe avere una capienza limitata per via della pandemia. Ci piacerebbe vedere questa partita in un Maradona pieno di gente. Statua del Pibe de Oro all’esterno dello Stadio di Fuorigrotta? L’opera è pronta, a giorni daremo una bella notizia alla città di Napoli. Ci siamo quasi”.