Ag. Ahmedhozic: "Ho avuto incontri con Atalanta e Napoli, è pronto al salto di qualità"

Il Napoli si sta occupando in questo momento di sfoltire la rosa, ma rimane vigile sul lato entrate. Un nome attenzionato per il ruolo di difensore centrale è Anel Ahmedhozic, classe '99 bosniaco, anche se nativo di Malmö, squadra nella quale è cresciuto. Nominato miglior giovane e miglior difensore della scorsa Allsvenskan, nella quale si è laureato campione di Svezia proprio col club d'origine di Ibrahimovic, è pronto al grande salto di qualità. Ai microfoni di TuttoMercatoweb è intervenuto Markus Rosenberg, agente di Ahmedhozic, per chiarire il suo futuro. Ecco quanto ha dichiarato:

"Sì, ho parlato con Atalanta e Napoli. Anche con altri club europei, ma queste per ora sono le opzioni più concrete. Non posso aggiungere altro, non c'è alcuna firma e tutto è possibile. L'Italia lo affascina molto, credo che Anel sia pronto per il campionato italiano. Valutazione economica? Non sta a me dirlo, non entro in questi rumours, posso solo dire che è un giovane con grandi margini di crescita."