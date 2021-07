Venerato: "Mario Rui? Vuole restare per riscattarsi. Ecco le intenzioni del Napoli"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Ghoulam? Resterà almeno fino a gennaio, non ha mercato. Mario Rui vuole restare per riscattarsi, il Napoli lo darebbe per 6 milioni cash con prestito ed obbligo o quantomeno condizionato. Il portoghese chiede un ritocco ingaggio per andare via: si muoverebbe per 3 milioni per 5 anni.

Emerson Palmieri? Il Napoli si muove solo per il prestito, il ragazzo quindi dovrebbe rinnovare almeno per due anni".