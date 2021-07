SSC Napoli, giornata di raduno per gli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno

La SSC Napoli fa sapere tramite il proprio profilo Twitter di essersi radunato al SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito è riportato il comunicato:

"Giornata di raduno per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1.

Domani stesso programma prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole".