Dimaro, parla il sindaco: “Spalletti? Onorati che arrivi da noi, abbiamo voglia di conoscerlo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto ai microfoni Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Arrivo Napoli? Siamo già pronti, i tifosi sono già arrivati un pochino così come i soliti noti affezionatissimi. Per venire c’è sempre posto, se non c’è lo troviamp. Qualcosa in meno degli altri anni, anche per la situazione vaccini, ci sarà però spazio per tutti. Ci si prenota online sul sito del Napoli, oggi obbligatorie per le norme COVID-19. Si prenoteranno sempre gli stessi? Secondo noi abbiamo fatto spazio un po’ per tutti. Ovviamente per le amichevoli ci saranno solo 700 posti.

Variante delta? Siamo molto attenti, abbiamo fatto tutto nella totale osservanza delle regole. Il protocollo sarà rigido. Il Green Pass è un requisito necessario per entrare nella zona dello stadio, anche perché avendo aumentato la capienza al 50% dello stadio serve questo.

L’Italia ci ha fatto vivere una bella estate, siamo orgogliosi, abbiamo festeggiato e guardato i giocatori del Napoli. Meret, Insigne e Di Lorenzo? Ci dispiace che non verranno però si sono meritati le vacanze, hanno tenuto alto l’onore di Napoli e Dimaro. E i Mondiali non sono tanto lontani.

Spalletti? Ha tantissimi conigli nel cilindro, persona di qualità e grande allenatore. Siamo onorati che arrivi a Dimaro e abbiamo voglia di conoscerlo. Il manifesto per il Napoli? Non l’ho ancora visto…che bugia! Posso dire solo che è bellissimo”.