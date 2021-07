Infortunio Lozano, la Federazione messicana annuncia i tempi di recupero

Hirving Lozano col suo Messico ha subito un duro scontro di gioco con Marvin Phillip, il portiere di Trinidad e Tobago. Il Chucky ha riportato una ferita profonda nella zona orbitale, intorno all’occhio sinistro. Il messicano è stato ricoverato negli Stati Uniti nell’ospedale di Arlington. Attualmente le sue condizioni non preoccupano: la risonanza magnetica ha dato esito negativo e le sue condizioni sono migliorate. Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, si è subito messo in contatto coi sanitari messicani. Il giocatore sarà inoltre sottoposto ad accertamenti neurologici per scongiurare qualsiasi tipo di complicazione.

La comunicazione della Federcalcio messicana

La Federcalcio messicana ha comunicato che Lozano ha lasciato l’ospedale nei prossimi giorni resterà in albergo per poter monitorare al meglio la situazione visto che il recupero avverrà entro le 4-6 settimane.