RAI - Venerato: "Emerson? Il Napoli propone il prestito, il Chelsea chiede 20 milioni"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Emerson? Il Napoli è interessato da tempo al calciatore e Spalletti ha intensificato la trattativa. Il Napoli ha proposto al Chelsea un paio di strade. Una di queste è il prestito, opzione che non convince al Chelsea che vorrebbe monetizzare, valutando 20 milioni il calciatore. Il Napoli sta aspettando anche di vendere Mario Rui al Galatasary, anche se al momento la trattativa ha subito dei rallentamenti perchè il calciatore vorrebbe uno stipendio più alto.

Bakayoko? Il Napoli sogna un centrocampista diverso, come Zakaria, Berge o Thorsby. Questi sono calciatori che non si possono prendere con un prestito, ma solo tramite un acquisto definitivo.

Koulibaly? Anche lui è potenzialmente sul mercato, ma il Napoli non svende. De Laurentiis ha infatti rifiutato un'offerta per il difensore senegalese da parte del Psg. Per meno di 60 milioni non penso possa andare via".