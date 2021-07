Sarri in conferenza: "Luis Alberto come Hamsik nel mio Napoli! Critiche a Immobile? Mancini lo ha schierato tutte le partite"

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e nuovo allenatore della Lazio, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione con la sua nuova squadra. Ecco alcune delle dichiarazioni del tecnico di Figline Valdarno:

"Nel derby come in tutte le partite daremo tutto, in questa squadra vedo i presupposti per giocare il calcio che mi piace. Critiche su Immobile? La risposta la sta dando Mancini facendolo giocare tutte le partite dal primo minuto, come accade sempre nella vita dei ragazzi che vivono di gol ci sono momenti in cui arriva con più serenità e altre in cui la porta sembra maledetta".

"Luis Alberto nel ruolo di Jorginho? Non lo vedo per nulla come regista, è un giocatore bravo a portare palla e saltare l'avversario, secondo me dobbiamo utilizzarlo come io facevo con Hamsik al Napoli, cercando sempre di inserirsi tra le linee".

"Rivedere i tifosi allo stadio durante gli Europei è stato come scoprire un mondo nuovo, la speranza è di poterli rivedere il prima possibile anche negli stadi di Serie A".