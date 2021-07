Hysaj, chiusa con la Lazio: le cifre dell'operazione

Come riportato da Repubblica, Hysaj è pronto a riabbracciare Sarri. Il terzino ormai ex Napoli, si trasferirà alla Lazio come parametro zero.

Ieri Hysaj ha svolto le visite mediche di rito, per poi firmare il nuovo contratto da 1.8 mln per 5 anni. Cifre importanti considerando le non brillanti ultime stagioni del terzino albanese.

Verrà ufficializzato solamente dopo aver risolto i problemi con l'indice di liquidità. Chiusa questa trattativa, Tare è al lavoro per regalare a Sarri anche Romero, il più giovane esordiente nella Liga e il ritorno di Felipe Anderson.