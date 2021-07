Calaiò: "Dopo le ultime parole di De Laurentiis non sono più sicuro che Insigne rinnoverà"

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Ogni volta che si parla del rinnovo di Insigne è una telenovela. Io fino a qualche mese fa sapevo che le parti si sarebbero venute incontro e avrebbero trovato la quadra.

Insigne non può fare a meno di Napoli e il Napoli non può fare a meno di Insigne. Ma dopo l'ultima conferenza di De Laurentiis non sono più così sicuro, visto che ha detto che nessuno è incedibile e c'è bisogno di soldi".