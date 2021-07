Spalletti sa quanto Osimhen sia importante per il Napoli: le sue parole

Nel corso della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato anche di Victor Osimhen:

"Osimhen ha molte qualità, è uno che attacca la profondità. Adesso va di moda alzare molto la linea dei difensori e lui è in grado di attaccare e sfruttare molto bene gli spazi. Osimhen è uno di quei calciatori che si danna per la squadra, è molto generoso, gli interessa coprire quegli spazi e quei metri per non lasciarli agli altri.

Si tratta di un attaccante molto forte, così come Mertens e Petagna. Ci vorrà il contributo di tutti per arrivare fino in fondo"