Finisce in semifinale la Copa America per Ospina: l'Argentina batte ai rigori la Colombia

Finisce in semifinale l'avventura di David Ospina con la Colombia in Copa America dopo essere stati sconfitti ai rigori dall'Argentina di Leo Messi. Davvero un peccato per il portiere partenopeo che ai quarti con l'Uruguay parò anche due penalty concedendo alla sua Nazionale di accedere alla semifinale. Il sito ufficiale della SSC Napoli, infatti, ne parla così:

"Il portiere del Napoli in campo nella sfida Argentina-Colombia terminata col successo dell'Albiceleste per 4-3 ai rigori allo Stadio Nacional di Brasilia.

Ospina è stato gran protagonista nel quarto di finale contro l'Uruguay parando due penalty che hanno regalato la qualificazione alla Colombia. Una doppia festa per David che ha superato il record di presenze di Valderrama totalizzando 112 gare con la Nazionale colombiana".