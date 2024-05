Calciomercato Napoli, l’agente apre al trasferimento: possibile colpo low cost

In casa Napoli si tenterà di cogliere potenziali occasioni che si presenteranno durante questa finestra di mercato. L’agente del giocatore apre all’addio, con il Napoli che monitora la situazione.

Dopo l’annuncio del prossimo allenatore, che ormai è imminente, in casa Napoli si passerà alle operazione sul mercato. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo tecnico, ed insieme a lui si valuteranno le strategie di mercato.

In bilico c’è la posizione di diversi azzurri, che potrebbero essere ceduti per far spazio a giocatori più giovani. Intanto arriva l’annuncio dell’agente, che apre all’ipotesi trasferimento per il suo assistito che piace anche al Napoli.

L’agente apre le porte al trasferimento: il Napoli monitora la situazione

La sessione estiva di calciomercato con molta probabilità sancirà un profondo rinnovamento nell’organico del Napoli. La dirigenza ha già messo nel mirino diversi obiettivi per rinforzare la rosa, ma prima di tutto bisognerà cedere gli scontenti e gli esuberi. Diversi azzurri sono arrivati anche alla fine del loro ciclo con la maglia del Napoli, e per questo motivo la cessione è probabile in estate. Tra questi c’è Giovanni Simeone, che potrebbe lasciare il club per trasferirsi in una squadra che gli possa dare maggiore spazio.

I dirigenti del Napoli stanno valutando diverse opzione per sostituire l’argentino, e tra queste c’è l’attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti. Sul futuro del centravanti italiano si è espresso il suo agente, Enzo Raiola, intervenuto a Radio Sportiva:

“Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri. A breve faremo il punto della situazione, gli estimatori non mancano. La retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, per poi portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamata in Nazionale”.

L’agente di Pinamonti apre dunque al trasferimento del suo assistito, che dopo la retrocessione in Serie B con il Sassuolo punterà al trasferimento in un club di Serie A. Pinamonti nel corso di questi mesi è stato accostato al Napoli proprio come attaccante di riserva in caso di cessione di Giovanni Simeone. L’attaccante italiano potrebbe ritornare presto in Serie A, vestendo però la maglia del Napoli. Molto dipenderà dal futuro di Simeone, che ad oggi viaggia verso la cessione, ma bisognerà capire quali sono i piani di Antonio Conte per l’argentino. Quel che è certo è che Pinamonti lascerà il Sassuolo, ed il Napoli è alla finestra e monitora attentamente la situazione per affondare eventualmente il colpo.