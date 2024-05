Mercato Napoli, si allontana l’obiettivo per la difesa: il motivo

Prosegue il lavoro dei dirigenti del Napoli per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Si allontana un obiettivo per rinforzare la difesa.

Nel corso di questa stagione, il Napoli ha faticato in ogni reparto del campo, ma il vero punto debole degli azzurri è stata senz’altro la difesa. Il reparto difensivo va totalmente rivisto, con i dirigenti azzurri che sono già al lavoro su vari profili.

Nella lista dei dirigenti azzurri ci sono sia profili che militano in Serie A che all’estero, per cui si proverà a cogliere qualche occasione. Intanto si allontana uno dei principali obiettivi individuati dalla dirigenza per rinforzare il reparto difensivo.

Mercato Napoli, un obiettivo per la difesa si allontana: il motivo

La stagione del Napoli si è conclusa nel peggiore dei modi, con gli azzurri che si sono posizionati al decimo posto in Serie A, e quindi non disputeranno nessuna competizione europea nella prossima stagione. Purtroppo in quest’annata il Napoli non è mai pervenuto, con numerosi problemi evidenziati dalla squadra sotto le varie guide tecniche. Il reparto che ha mostrato le lacune peggiori è sicuramente quello difensivo, che orfano di Kim ha avuto un crollo verticale spaventoso.

La dirigenza è già da tempo al lavoro per trovare dei profili ideali per rinforzare propri il reparto arretrato. Nella lista ci sono diversi nomi, tra cui quello di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è alla ricerca di una nuova squadra, visto che non ha voluto rinnovare il proprio contratto con l’Atletico Madrid. Lo spagnolo era finito nel mirino del Napoli, ma nella giornata odierna si registra un’importante rallentamento su questa pista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Hermoso sarebbe alla ricerca di un club che gli offrisse un ingaggio da 5 milioni netti. Queste richieste non sono in linea con i parametri del Napoli, che vorrebbe offrire uno stipendio più consono ai propri standard.

Al momento dunque il Napoli si defila dalla corsa per Mario Hermoso, che intanto continua a strizzar l’occhio a diversi club italiani ed esteri. L’attenzione dei dirigenti del Napoli si sposta su altri profili per la difesa, a meno che Hermoso non decida di ritrattare le proprie richieste. Intanto sul taccuino di Giovanni Manna è ritornato prepotentemente il nome di Alessandro Buongiorno, che in questi giorni è tornato in orbita Napoli. Oltre al difensore spagnolo ed il capitano del Torino, la dirigenza azzurra è attenta anche ad eventuali giovani da poter lanciare e far esplodere proprio con la maglia del Napoli, come accaduto in passato con Koulibaly e Kim.