Ritorno di fiamma del Napoli per il giovane Zian Flemming, si attende l'ok di Spalletti

Non solo il terzino sinistro nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Il Napoli si sta muovendo per rinforzare la rosa in ogni zona del campo, cercando, se possibile, di compiere investimenti giovani ed economicamente non troppo onerosi. Secondo Sky Sport, infatti, gli azzurri hanno messo gli occhi su Zian Flemming del Fortuna Sittard.

Il giocatore era stato già accostato al Napoli nelle scorse settimane, ma adesso la dirigenza sembra voler compiere l'accelerata decisiva. Classe '98, olandese, Flemming è un centrocampista offensivo di spiccate doti tecniche, capace di mettere a referto 12 gol e 7 assist nella passata stagione, pur giocando in una squadra di metà classifica dell'Eredivisie. Potrebbe rappresentare un vice-Zielinski giovane, da svezzare, ma vedremo se Spalletti approverà o meno l'eventuale acquisto del giovane olandese.