Pedullà sicuro: "Emerson Palmieri è la prima scelta del Napoli"

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sport Italia, ha parlato del mercato del Napoli e della situazione legata ad Emerson Palmieri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Emerson Palmieri è il primo per distacco nella lista del Napoli. Oggi può prenderlo solo come Bakayoko, in prestito secco".

"Poi domani con una cessione possono cambiare le cose. Potrebbero arrivare due terzini, uno giovane e uno più collaudato. Spalletti è anche un trasformista e potrebbe riuscire a cambiare ruolo a qualcuno".