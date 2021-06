Courtois preoccupato: "Hazard rischia l'Europeo. De Bruyne? Non piega la caviglia"

Sarà dunque il Belgio l'avversaria dell'Italia per i quarti di finale di Euro 2020. Al termine della gara, ha parlato il portiere dei Reds Thibaut Courtois. Il numero uno del Real Madrid è preoccupato per le condizioni di due punti fermi della Nazionale belga come Hazard e De Bruyne.

"Ho paura che l'Europeo di Eden sia finito: fosse una contrattura vorrebbe dire dieci giorni fuori. Serve un miracolo. De Bruyne? Non riesce a piegare la caviglia":