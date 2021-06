Il Napoli Basket torna in A1 dopo 13 anni! Battuta 67-77 Udine in gara quattro!

Dopo tredici anni il Napoli Basket torna in Serie A1. La GeVi Napoli Basket batte la Apu Udine in gara quattro dei playoff promozione per 67-77. La squadra allenata da coach Sacripanti chiude la serie sul 3-1 dopo aver vinto gara uno e due al PalaBarbuto, la serie si è spostata in Friuli.

Venerdì il Napoli ha fallito il primo match point per tornare in massima serie. Oggi però Napoli può festeggiare il ritorno in Serie A1. Due mesi dopo la finale di Coppa Italia vinta proprio contro Udine, il basket napoletano torna a festeggiare.