Il Belgio di Mertens elimina il Portogallo, i diavoli rossi incontreranno l'Italia nel prossimo turno

Vittoria per il Belgio nel big match di questa sera contro il Portogallo. Il match valevole per i quarti di finale di Euro 2020 è terminato con il risultato di 1-0 in favore di Mertens e compagni, sarà quindi la nazionale belga ad affrontare l'Italia di Roberto Mancini venerdì 2 Luglio alle 21.00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dopo il vantaggio ottenuto nel finale del primo tempo, con la bellissima rete realizzata da Thorgan Hazard, gli uomini di Roberto Martinez sono riusciti a portare fino in fondo il risultato maturato nella prima frazione. A nulla è bastato il forcing finale dei lusitani che hanno anche colpito un palo nella fase finale del match.

Nonostante l'importante vittoria ottenuta dal Belgio l'infortunio di Kevin De Bruyne a fine primo tempo, per via di una dura entrata di Palhinha, rende più amara la serata soprattutto in vista del match contro l'Italia di venerdì. Il fantasista del Manchester City ha provato a rientrare in campo per la ripresa, salvo poi issare bandiera bianca dopo tre minuti, al suo posto è entrato Mertens. L'attaccante del Napoli è stato protagonista di una partita di sacrificio e di tanta sostanza, qualità che il folletto belga ha sempre dimostrato di dileggiare, sia con la maglia della nazionale che con quella del Napoli, con maestria e grande intelligenza tattica.