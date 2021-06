Il Tottenham pensa a Osimhen per sostituire Kane: per il Napoli è incedibile

La prossima sessione di calciomercato sarà particolarmente calda anche per il valzer di attaccanti che presto potrebbe coinvolgere tanti club europei. Tra questi potrebbe essere coinvolto anche il Napoli.

A riferirlo è calciomercato.it che rivela come il Tottenham stia guardando in casa azzurra per sostituire il partente Harry Kane. Gli Spurs, infatti, pare abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen. Il nigeriano, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione in casa Napoli, non è però sul mercato. I partenopei hanno infatti già fatto sapere di non avere l'intenzione di privarsene.