Zaccagni e Lovato nel mirino della Lazio: Sarri ha fissato gli obiettivi di mercato

Non solo Hysaj nei piani di Maurizio Sarri per la sua Lazio. Secondo l'edizione odierna del Corriere di Verona, alla corsa per acquistare Zaccagni e Lovato si sarebbero aggiunti i biancocelesti, oltre al noto interessamento da parte del Napoli. Dal quotidiano ecco cosa si può leggere:

"La Lazio può entrare a sorpresa nella corsa per Matteo Lovato. L'arrivo sulla panchina biancoceleste di Sarri ha ridisegnato gli obiettivi estivi di mercato della Lazio, con Tare già al lavoro. Da notare che la squadra di Lotito resta sempre alla finestra per Zaccagni e che lo stesso discorso va ricalcato attorno al nome di Lovato. I due giocatori hanno molto mercato e, se partiranno, saranno cessioni mirate."