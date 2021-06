Pedullà: "Rinviato l'incontro tra la Lazio e Hysaj. Adesso la priorità di Lotito è la Salernitana"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia, ha parlato della situazione Hysaj-Lazio. La trattativa, infatti, pare aver subito un leggero arresto, dato che il presidente della Lazio Claudio Lotito ha in questo momento altre priorità.

Il patron biancoceleste, infatti, deve necessariamente trovare un acquirente per la sua Salernitana, club che dovrà cedere prima dell'inizio del prossimo campionato.

In ogni caso, lo stop sarà soltanto temporaneo. Era previsto un incontro tra le parti per questa settimana, che è stato rinviato, ma il terzino albanese dovrebbe comunque accasarsi alla Lazio. Il Napoli, infatti, non gli rinnoverà il contratto, e Hysaj potrà ricongiungersi con il suo mentore Maurizio Sarri.