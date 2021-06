Il Napoli vuole Toma Basic: il Bordeaux rifiuta il prestito con obbligo di riscatto

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da offrire a Spalletti, ed è Toma Basic il prescelto. Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il suo arrivo potrebbe avverarsi con una possibile cessione di Fabian Ruiz:

"C’è una nuova formula che movimenta le operazioni dei dirigenti napoletani: il prestito con obbligo di riscatto. Giuntoli lo ha proposto al Bordeaux, per Basic ed è pronto a chiederlo al Chelsea per Emerson Palmieri. Intanto, c’è il no dei francesi".