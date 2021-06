EURO 2020, semifinali e finale cambiano sede? Londra avvisata, Roma valida alternativa

L'UEFA sta valutando la possibilità di spostare semifinali e finale di EURO 2020 da Londra ad altra sede. Preoccupa il numero sempre maggiore di casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il governo britannico intende far sì che le semifinali e la finale si possano svolgere a Wembley come previsto. L'UEFA ha accolto volentieri la proposta di far accedere allo stadio fino a 60.000 persone. I tifosi VIP avrebbero una corsia preferenziale dedicata soltanto a loro.

Il problema principale è la quarantena di 10 giorni che il governo britannico attualmente impone a chi arriva da altri Paesi. La federcalcio continentale esige che non vi sia l'obbligo di isolamento né all'ingresso né all'uscita del Paese.

L'UEFA attende con ansia degli aggiornamenti, ma nel frattempo potrebbe chiedere un trasloco in una città più sicura. Si è parlato di Budapest, anche se Roma potrebbe essere una valida alternativa assieme a Monaco di Baviera.