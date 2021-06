Euro 2020, la finale resta a Londra: "Non ci sono piani per cambiare la sede"

La variante Delta preoccupa il Regno Unito. Il crescere dei contagi e dei ricoveri, causati dalla variante indiana, ha fatto alzare la guardia anche per quanto riguarda Euro 2020. Infatti, le semifinali e la finale sono previste per luglio a Londra, a Wembley. Oggi, il premier Draghi ha assicurato che si adopererà per far sì che le gare verranno disputate in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente.

La UEFA però, con un comunicato ufficiale, ha voluto "rispondere" a Draghi e ha confermato che la Final Four sarà giocata a Wembley. "La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite".