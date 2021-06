Chiariello: “Biscotto Italia-Galles? No! Vincendo il girone si può evitare la Francia”

Umberto Chiariello, tramite il proprio account Twitter, ha parlato della sfida tra Italia e Galles che andrà in scena domani alle 18:00 all’Olimpico. Ecco quanto evidenziato:



“L’Italia può far prima nel girone e potrebbe non correre il rischio di trovare la Francia in semifinale. La Francia deve battere il Portogallo o sperare che la Germania non vinca in Ungheria per vincere il girone. Se pareggia e la Germania passa a Budapest finisce seconda”.

“La Francia comunque anche se perde col Portogallo da terza è sicura ripescata con 4 punti. e pertanto è praticamente qualificata. Ma se vuole vincere il girone deve battere il Portogallo mandando CR7 a casa perché con 3 punti ed una differenza reti al più di zero gol difficilmente potrà essere ripescato”.