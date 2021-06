RAI – Venerato: “Quella di Gattuso è una brutta vicenda, mai stato convinto di allenare la Fiorentina”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso? È una brutta vicenda, secondo me ha commesso due errori. Il primo quello di accettare la Fiorentina, ha avuto molti dubbi fin dall’inizio. Doveva avere più fiducia in se stesso, è andato troppo di fretta. Il secondo errore è stato quello di pensare subito al Tottenham. Fino a ieri era tutto fatto, oggi doveva addirittura arrivare la firma. Adesso è saltato tutto, non so dove andrà.

Fiorentina? La società viola invece vorrebbe Italiano, ma non è facile. Lo Spezia non vuole perdere il suo tecnico. Fonseca? La Fiorentina lo reputa come alternativa di Italiano“.