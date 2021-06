Schira: “Insigne una sorta di ostaggio del Napoli, ADL sa che vuole restare. Ipotizzo un rinnovo lungo a cifre leggermente più basse”

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto come ospite nel corso di SpazioNapoli LIVE, appuntamento consueto pomeridiano sui nostri canali social. Tra le varie tematiche trattate, c’è stato spazio per parlare anche del rinnovo di Lorenzo Insigne, caso delicato:

Insigne potrebbe essere una telenovela, ma credo che possa essere come Calhanoglu con il Milan. Non hanno tutto questo mercato, in Italia e all’estero. Sarri lo prenderebbe al volo ma non credo sia un profilo da Lazio. Il Napoli non lo svende, devono arrivare almeno 40/50 milioni cash. È un paradosso ma Insigne è un po’ ostaggio di De Laurentiis. Perché il presidente sa che in questo momento Lorenzo sta bene ed è una bandiera del Napoli. Non può farlo rinnovare a 3 milioni piú bonus, sarebbe offensivo.

Però, ad esempio, piuttosto che con un ritocco di ingaggio potrebbe rinnovare agli stessi soldi o magari qualcosina meno con bonus aggiuntivi. La differenza potrebbe stare nella durata del contratto, che sarebbe un contratto lungo, di 4-5 anni. È chiaro che se non c’è riuscito Mino Raiola in passato a portare Insigne via da Raiola, ora che ha 30 anni è ancora più complicato presentare offerte convincenti per la società.

